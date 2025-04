Calcio in lutto addio al campione che brutto incidente

ZAGABRIA – Un'altra tragedia scuote il mondo del Calcio, riportando l'attenzione su quanto fragile possa essere il confine tra la gloria sportiva e la brutalità della sorte. A volte basta un attimo, una strada, una curva sbagliata, per spezzare una vita che aveva ancora molto da dire. Non importa quanti trofei si siano alzati o quante volte si sia sentito l'inno nazionale: la morte arriva senza preavviso, e lo sport si ritrova a fare i conti con l'assenza.Ci sono storie che sembrano scritte per sfidare il destino, fatte di cadute e risalite, malattie superate, ritorni insperati. E poi ci sono finali che nessuno vorrebbe raccontare, che arrivano all'improvviso e spazzano via tutto. Non lasciano spazio alla retorica, solo a un silenzio pesante, rotto dai messaggi di chi resta.L'ex centrocampista della nazionale croata Nikola Pokrivac è morto a 39 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì nei pressi di Karlovac, una cinquantina di chilometri a sud-ovest della capitale.

