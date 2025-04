Brown argento o nero totale Breve guida per scegliere e abbinare i nuovi occhiali a mascherina da qui fino alla fine del estate

Iodonna.it - Brown, argento o nero totale? Breve guida per scegliere - e abbinare - i nuovi occhiali a mascherina, da qui fino alla fine dell'estate

La moda guarda sempre più al futuro, e glida donna ne sono la prova più lampante. Quello che una volta era un accessorio strettamente associato al mondoo sport oa fantascienza, oggi è diventato un vero e proprio must-have. Per chi vuole distinguersi con grinta e un pizzico di audacia, anche nella vita day to day in città.da sole, cinque moi di tendenza X Conosciuti anche come masks o shield sunglasses, sono presenti ovunque sulle passerellea Primavera-2025 e nei look street style più fotografati.