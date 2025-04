Bologna Inter scoglio per Italiano No al ossessione Champions

Bologna, 19 aprile 2025 – Pasqua rossoblù al Dall’Ara dove il Bologna di Vincenzo Italiano riceverà la capolista Inter. Dopo la dolorosa sconfitta nello scontro diretto di Bergamo contro l’Atalanta, i rossoblù saranno chiamati a un nuovo difficile impegno per continuare a inseguire il sogno europeo.Di fronte i nerazzurri, freschi di qualificazione alle semifinali di Champions League. Proprio da qui è voluto partire Italiano analizzando la sfida alla squadra di Simone Inzaghi alla vigilia: “Bisogna finirla con questa ossessione della Champions. Mi piacerebbe sentire che c’è un treno per l’Europa. Tutte le volte che si inciampa sembra che succeda il finimondo. L’obiettivo del Bologna è rientrare in Europa, vedremo alla fine dell’anno quale coppa. Non dobbiamo avere la smania di puntare per forza alla Champions, se sarà così sarà un capolavoro”. Sport.quotidiano.net - Bologna-Inter, scoglio per Italiano: "No all'ossessione Champions" Leggi su Sport.quotidiano.net , 19 aprile 2025 – Pasqua rossoblù al Dall’Ara dove ildi Vincenzoriceverà la capolista. Dopo la dolorosa sconfitta nello scontro diretto di Bergamo contro l’Atalanta, i rossoblù saranno chiamati a un nuovo difficile impegno per continuare a inseguire il sogno europeo.Di fronte i nerazzurri, freschi di qualificazione alle semifinali diLeague. Proprio da qui è voluto partireanalizzando la sfida alla squadra di Simone Inzaghi alla vigilia: “Bisogna finirla con questadella. Mi piacerebbe sentire che c’è un treno per l’Europa. Tutte le volte che si inciampa sembra che succeda il finimondo. L’obiettivo delè rientrare in Europa, vedremo alla fine dell’anno quale coppa. Non dobbiamo avere la smania di puntare per forza alla, se sarà così sarà un capolavoro”.

Notizie raccolte sul web: Bologna-Inter, scoglio per Italiano: No all'ossessione Champions; Bologna: Vincenzo Italiano affronta il dilemma infortuni prima del match con l'Inter; GdS - Inzaghi torna nella fatal Bologna: ha già martellato il gruppo sui concetti a lui cari; Bologna: Vincenzo Italiano affronta il dilemma infortuni prima del match con l'Inter; Calendario serie A aprile 2025: tutte le partite da non perdere.

Bologna-Inter, scoglio per Italiano: "No all'ossessione Champions" - Bologna, 19 aprile 2025 – Pasqua rossoblù al Dall’Ara dove il Bologna di Vincenzo Italiano riceverà la capolista Inter. Dopo la dolorosa sconfitta nello scontro diretto di Bergamo contro l’Atalanta, i ... (msn.com)

Italiano: "Bologna, la Champions non diventi un'ossessione. L'Inter sa far male, spero sia stanca" - L'allenatore del Bologna alla vigilia della sfida con la squadra di Inzaghi: "Castro e Dallinga non sono al meglio ma vanno gestiti" ... (gazzetta.it)

Bologna: Italiano 'Inter tra le top al mondo, vogliamo l'Europa" - Servirà un'impresa, domani, al Bologna di Vincenzo Italiano per fermare la corazzata Inter: "La squadra di Inzaghi - spiega il tecnico rossoblù alla vigilia della sfida - del dall'Ara - è tra le migli ... (msn.com)