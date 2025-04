Bologna Inter i convocati di Italiano per il match contro i nerazzurri ecco la lista completa

Bologna Inter, il club rossoblù ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri: ecco chi sarà a disposizione di Italiano

Il Bologna ha pubblicato l'elenco dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per l'importante match contro l'Inter che si terrà domani allo stadio Dall'Ara alle 18.

Tuttavia, i felsinei dovranno far fronte a diverse assenze significative a causa di infortuni. Il punto sugli assenti della squadra rossoblù è il seguente: non saranno disponibili a causa di problemi fisici Lucas Skorupski, Davide Calabria, Lewis Ferguson e Nicolò Casale. Il Bologna cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro un'Inter di grande qualità che si presenta a questa partita sull'onda dell'entusiasmo derivante dalla qualificazione alle semifinali di Champions League.

