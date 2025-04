Biglietti Inter Barcellona prezzi monstre aumenti oltre il 100 rispetto al 2010

Biglietti Inter-Barcellona. Il 6 maggio 2025 San Siro ospiterà una nuova epica sfida tra Inter e Barcellona, semifinale di Champions League come nel 2010, anno del leggendario Triplete nerazzurro. Ma rispetto ad allora, c'è un dato che fa notizia più del campo: il prezzo dei Biglietti.In quindici anni, l'accesso allo stadio è diventato un lusso. Se nel 2010 si poteva assistere a Inter-Barcellona con appena 22 euro nel Terzo Anello, oggi la spesa minima è 69 euro, con rincari in quasi tutti i settori superiori al 100%. La Poltroncina Rossa, ad esempio, è passata da 190 a 399 euro, mentre il Primo Anello Arancio è schizzato da 95 a 220 euro.Il fenomeno non riguarda solo San Siro: per la semifinale d'andata al Montjuïc, i prezzi vanno da 219 a 499 euro, mentre in altri stadi top come l'Emirates o il Parco dei Principi, i Biglietti partono da 86 e 300 euro rispettivamente.

