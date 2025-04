Berserk e la collaborazione con Diablo anime proseguirà con Blizzard

Diablo e Berserk si stiano preparando a scatenare un crossover senza precedenti. Il mondo di Diablo si tinge di oscurità ancora più profonda: Blizzard ha appena svelato un'animazione inedita che preannuncia un crossover inatteso con Berserk, il capolavoro oscuro nato dal compianto Kentaro Miura. Il video - breve ma intensissimo - mostra uno dei protagonisti del gioco equipaggiato con l'inconfondibile Armatura del Berserk e la gigantesca Ammazzadraghi, segni inequivocabili di Guts. Cosa significa tutto ciò? C'è speranza di vedere proseguire l'anime? Berserk invade Diablo È la prima volta che l'universo di Diablo, nato nel 1996 e giunto al suo quarto capitolo nel 2023, si apre a un incrocio tanto audace con l'animazione . Movieplayer.it - Berserk e la collaborazione con Diablo: l'anime proseguirà con Blizzard? Leggi su Movieplayer.it In una nuova animazione originale, sembra chesi stiano preparando a scatenare un crossover senza precedenti. Il mondo disi tinge di oscurità ancora più profonda:ha appena svelato un'animazione inedita che preannuncia un crossover inatteso con, il capolavoro oscuro nato dal compianto Kentaro Miura. Il video - breve ma intensissimo - mostra uno dei protagonisti del gioco equipaggiato con l'inconfondibile Armatura dele la gigantesca Ammazzadraghi, segni inequivocabili di Guts. Cosa significa tutto ciò? C'è speranza di vedere proseguire l'invadeÈ la prima volta che l'universo di, nato nel 1996 e giunto al suo quarto capitolo nel 2023, si apre a un incrocio tanto audace con l'animazione .

Le ultime notizie da altri siti: Berserk e la collaborazione con Diablo: l'anime proseguirà con Blizzard?; Diablo 4 e Berserk è il crossover che non ci aspettavamo; ‘Black Desert’ lancia la collaborazione con la popolare serie animata televisiva ‘Berserk’; Diablo 4: Blizzard ha annunciato una collaborazione con Berserk; Berserk e Diablo: la sorprendente collaborazione porta nuovi sviluppi per l’anime?.

Berserk e la collaborazione con Diablo: l'anime proseguirà con Blizzard? - In una nuova animazione originale, sembra che Diablo e Berserk si stiano preparando a scatenare un crossover senza precedenti. (msn.com)

Un crossover epico: Diablo e Berserk si preparano a un’animazione inedita - Blizzard Entertainment annuncia un crossover tra Diablo e Berserk, con un'animazione originale che presenta il protagonista di Diablo in una nuova veste. Mike Ybarra discute le sfide future della saga ... (ecodelcinema.com)

Diablo 4 e Berserk è il crossover che non ci aspettavamo - Blizzard ha annunciato il crossover in cui Diablo incontra Berserk, ci saranno eventi e novità per Diablo 4 e Diablo Immortal. (msn.com)