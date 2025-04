Trevisotoday.it - Benetton, colpo corsaro a Johannesburg: ora i play off sono ad un passo

IlRugby comincia con il piede giusto la tournée in terra sudafricana. Nel pomeriggio di oggi 19 aprile i Leoni hanno battutto,all’Emirates Airline Park di, gli Emirates Lions per 42-21 nel Round 15 di campionato facendo un enorme balzo in otticaoff.A.