Basta staccare internet sullo smartphone per 2 settimane per far ringiovanire il cervello di 10 anni il nuovo studio

cervello è strettamente associata al tempo che trascorriamo sulla Rete. Uno studio dell'Università della British Columbia (Canada) e dell'Università del Texas ha infatti scoperto che è possibile invertire l'età cerebrale di ben 10 anni semplicemente disattivando internet sul nostro smartphone per sole due settimane.Lo studio, pubblicato sulla rivista Pnas Nexus, è stato condotto su 400 persone, studenti e adulti in età lavorativa, con un'età media di 32 anni, per il 63% donne. Ai partecipanti è stato chiesto di scaricare un'app che blocca l'accesso del proprio smartphone a internet. Questo però non ha impedito ai partecipanti di effettuare telefonate o di inviare messaggi. All'inizio e alla fine dello studio i soggetti sono stati invitati a completare un questionario mirato a misurare la funzionalità cerebrale e il benessere mentale.

