Avete mai visto il figlio e il bellissimo nipote di Terence Hill Ecco la rara foto con il famoso nonno

Terence Hill, a spasso per Venezia con il figlio Jess e il nipote Will, è completamente a suo agio nel far da guida alla città lagunare!Leggi anche: Terence Hill e la tragedia del figlio Ross morto a 16 anni: Ecco cosa è successo e la causa della sua morteNato a Venezia il 26 marzo 1939, per i suoi 86 anni Terence Hill si è voluto regalare un compleanno veramente speciale. Nel pubblicare la notizia, il settimanale Oggi racconta di una recente visita del famoso attore nella città che gli ha dato i natali. Per l’occasione Terence Hill aveva con sè due compagni speciali: il figlio Jess e il nipote Will! Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Terence Hill (@TerenceHillofficial)Avete mai visto il figlio e il bellissimo nipote di Terence Hill?Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che in questa occasione speciale, Terence Hill abbia fatto da cicerone al figlio Jess e al nipote Will. Donnapop.it - Avete mai visto il figlio e il bellissimo nipote di Terence Hill? Ecco la rara foto con il famoso nonno! Leggi su Donnapop.it , a spasso per Venezia con ilJess e ilWill, è completamente a suo agio nel far da guida alla città lagunare!Leggi anche:e la tragedia delRoss morto a 16 anni:cosa è successo e la causa della sua morteNato a Venezia il 26 marzo 1939, per i suoi 86 annisi è voluto regalare un compleanno veramente speciale. Nel pubblicare la notizia, il settimanale Oggi racconta di una recente visita delattore nella città che gli ha dato i natali. Per l’occasioneaveva con sè due compagni speciali: ilJess e ilWill! Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@official)maiile ildi?Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare che in questa occasione speciale,abbia fatto da cicerone alJess e alWill.

