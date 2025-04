Avanzano i lavori per il parcheggio di scambio della stazione di Torre a Mare Cantieri a buon punto

lavori di Rfi per la realizzazione del parcheggio di interscambio nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Torre a Mare, nella zona sud di Bari. L'opera, quando sarà completata, potrà contare su 87 posti auto, 10 stalli per motocicli, 15 postazioni per biciclette, 2 aree. Baritoday.it - Avanzano i lavori per il parcheggio di scambio della stazione di Torre a Mare: "Cantieri a buon punto" Leggi su Baritoday.it Proseguono idi Rfi per la realizzazione deldi internelle vicinanzeferroviaria di, nella zona sud di Bari. L'opera, quando sarà completata, potrà contare su 87 posti auto, 10 stalli per motocicli, 15 postazioni per biciclette, 2 aree.

