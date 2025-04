Avanza il cantiere per il centro di raccolta rifiuti ingombranti opere concluse entro la fine di giugno

centro di raccolta rifiuti” destinato alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta gratuita dei rifiuti differenziati che per dimensioni o tipologia non possono essere conferiti con il. Forlitoday.it - Avanza il cantiere per il centro di raccolta rifiuti ingombranti, opere concluse entro la fine di giugno Leggi su Forlitoday.it Sono in corso di esecuzione a Meldola, in via Alessandro Volta, i lavori di realizzazione del nuovo “di” destinato alle utenze domestiche e non domestiche per lagratuita deidifferenziati che per dimensioni o tipologia non possono essere conferiti con il.

Ne parlano su altre fonti: Avanza il cantiere per il centro di raccolta rifiuti ingombranti, opere concluse entro la fine di giugno; Martesana, autismo e disabilità. Due i centri: il progetto raddoppia; Un tunnel a Palazzo dei Priori, avanti i lavori alla scuola Capuzi; Stazione di posta, il progetto avanza nonostante la raccolta firme; Nuovo polo oncologico del Maggiore di Parma: il cantiere avanza - foto.

Cosenza, avanza il recupero del centro storico: aperti 27 cantieri e chiusi 13 - Novanta milioni di euro del Cis, 34 di Agenda urbana, 10 del Pnrr: il totale fa 27 cantieri aperti e 13 chiusi ... spalmati su un centro storico degradato e a rischio di totale spopolamento ... (ilsole24ore.com)

Il tram avanza in centro. Lavori in via dei Mille: "Circondati dai cantieri" - Via ai cantieri della linea Verde del tram che questa volta si posizionano in via dei Mille. Un passo avanti nell’opera che però modifica nuovamente la viabilità: sarà occupata la parte nord ... (msn.com)