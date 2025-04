Auto in panne dopo rifornimento di carburante scoperta benzina contaminata con gasolio

benzina contaminata al 26% e denunciato il titolare di un distributore di Belpasso Quotidiano.net - Auto in panne dopo rifornimento di carburante, scoperta benzina contaminata con gasolio Leggi su Quotidiano.net La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 28mila litri dial 26% e denunciato il titolare di un distributore di Belpasso

