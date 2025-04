Oasport.it - ATP Monaco 2025, Shelton rimonta Cerundolo ed è in finale

Leggi su Oasport.it

Primastagionale per Ben, che approda all’ultimo atto dell’ATP 500 didi Baviera. Il tennista americano ha superato in semil’argentino Franciscoinin tre set con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Per il numero quindici del mondo è la quartadella carriera, la seconda sulla terra rossa dopo quella dell’anno scorso a Houston, dove ha conquistato il suo secondo titolo (il primo a Tokyo nell’ottobre 2023).attende ora il vincente della seconda semi, che metterà di fronte l’idolo di casa Alexander Zverev e l’ungherese Fabian Marozsan.ha concluso la partita con sei ace e anche sei doppi falli, chiudendo anche con meno vincenti rispetto al suo avversario (21 contro 16 per). Dall’altra parte, invece,ha commesso più errori non forzati (39 contro 36).