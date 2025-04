Atletica Coe sulla sentenza della Corte Suprema britannica andrà a beneficio dello sport femminile

Corte Suprema britannica ha stabilito che per legge la definizione di ‘donna’ si basa sul sesso alla nascita e non sull’identità di genere. Le donne transgender, dunque, non hanno accesso alle tutele previste per chi nato biologicamente di sesso femminile, né sono legalmente considerate donne. La sentenza risulta valida in Inghilterra, Galles e Scozia. “Sconsigliamo di leggere questa sentenza come un trionfo di uno o più gruppi nella nostra società a spese di altri, perché non lo è”, ha sottolineato il vicepresidente della Corte Suprema, Lord Hodge. “L’Equality Act del 2010 garantisce alle persone transgender protezione non solo contro la discriminazione attraverso la caratteristica protetta della riassegnazione di genere, ma anche contro la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta e le molestie sostanziali legate al genere acquisito“. Leggi su Sportface.it Laha stabilito che per legge la definizione di ‘donna’ si basa sul sesso alla nascita e non sull’identità di genere. Le donne transgender, dunque, non hanno accesso alle tutele previste per chi nato biologicamente di sesso, né sono legalmente considerate donne. Larisulta valida in Inghilterra, Galles e Scozia. “Sconsigliamo di leggere questacome un trionfo di uno o più gruppi nella nostra società a spese di altri, perché non lo è”, ha sottolineato il vicepresidente, Lord Hodge. “L’Equality Act del 2010 garantisce alle persone transgender protezione non solo contro la discriminazione attraverso la caratteristica protettariassegnazione di genere, ma anche contro la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta e le molestie sostanziali legate al genere acquisito“.

