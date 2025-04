Arrampicata sportiva la tappa di Keqiao si apre nel segno della statunitense Annie Sanders

tappa del nuovo quadriennio olimpico dell'Arrampicata sportiva. Il meeting di Coppa del Mondo di Keqiao ha visto le specialiste del boulder sfidarsi sulle pareti cinesi.A fare la differenza è stata, nella nuova finale a 8, la giovane statunitense Annie Sanders (classe 2007), capace di totalizzare alla fine della sua prova un totale di 54.7 punti andando a precedere la francese Oriane Bertone, che si può rammaricare dopo una giornata nella quale aveva comandato sia le qualificazioni sia le semifinali, e la britannica Erin McNeice, terza a 44.8. Giù dal podio il tris giapponese rappresentato da Mao Nakamura (44.4), Miho Noaka (44.1) e Melody Sekikawa (29.6), con la coreana Chaehyun Seo e l'australiana Oceania McKenzie in settima e ottava piazza a 19.

