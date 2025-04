Dilei.it - Angelo Longoni, morto il regista di Maldamore: aveva un tumore rarissimo

Lutto nel mondo del cinema italiano. Si è spento a 68 anni il, noto per aver diretto pellicole come Uomini senza donne e. Da anni combatteva contro una rara forma di cancro., le cause del decessoSi è spento dopo una lunga malattia il. Da anni, combatteva contro il mesotelioma pleurico, una rarissima forma diche colpisce il tessuto sottile che ricopre gran parte degli organi interni, chiamato mesotelio.68 anni e una brillante carriera alle spalle:diretto film come Uomini senza donne (1996) e Naja (1997), fiction per la tv come Caravaggio (2008) e Un amore di strega (2009), oltre ad un’infinità di spettacoli teatrali.La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente sui social, sui quali diversi colleghi del mondo del cinema hanno riversato il proprio cordoglio: “Ci ha lasciati un gentiluomo”, ha scritto su Facebook ilStefano Reali.