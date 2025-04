Ancelotti non ci sta il Real non è criticabile 8220Quasi 30 titoli in 10 anni è tutto assurdo82308221

Ancelotti ha approfittato della conferenza stampa pre gara contro l'Athletic Bilbao di Liga per mettere i puntini sulla attuale situazione del Real e propria: "Questo mondo è in grado di mettere in discussione tutto e tutti. per il resto? Nulla da dire, restiamo sulla stessa barca" Leggi su Fanpage.it Carloha approfittato della conferenza stampa pre gara contro l'Athletic Bilbao di Liga per mettere i puntini sulla attuale situazione dele propria: "Questo mondo è in grado di mettere in discussionee tutti. per il resto? Nulla da dire, restiamo sulla stessa barca"

