Amici chi è il favorito alla vittoria pronostici quote e classifica

Amici 24 si avvia alla sua fase conclusiva. La quinta puntata del Serale su Canale 5 ha visto una doppia eliminazione che restringerà ancora di più il cerchio attorno ai finalisti. Con l'uscita di scena di Senza Cri, i giochi si fanno sempre più serrati, e gli appassionati iniziano a scommettere su chi porterà a casa la coppa del vincitore. Scopriamo chi è il favorito alla vittoria finale secondo le quote dei siti di scommesse.Amici 24: Nicolò Filippucci guida le scommesseSecondo quanto riportato dalle ultime rilevazioni di SISAL, il nome più caldo per la vittoria finale è quello di Nicolò Filippucci. Il giovane cantante della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri è quotato a 2.50, risultando il più favorito dagli scommettitori per la vittoria del talent show di Maria De Filippi.

