American Psycho Christian Bale non fu scelto per il ruolo principale al inizio chi avevano scelto prima

American Psycho" è uscito nelle sale 25 anni fa ed è diventato un film di culto ormai, ma ha subito diversi cambi di registi e attori prima di arrivare al cinema. prima che American Psycho squarciasse gli schermi nel 2000, il film ha vissuto un iter produttivo degno di un thriller paranoico, tra diversi cambi di registi, licenziamenti, grandi ritorni e attori annunciati che poi sono stati sostituiti. Tra questi cambiamenti, c'è anche il ruolo principale: all'inizio Christian Bale non era stato scritturato ma al suo posto era stato annunciato Leonardo Di Caprio. American Psycho, il delitto perfetto di Christian Bale Tratto dall'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis - che nel 1990 fu addirittura rifiutato dal suo primo editore - il progetto ha attraversato un vero e proprio labirinto creativo. Movieplayer.it - American Psycho, Christian Bale non fu scelto per il ruolo principale all'inizio: chi avevano scelto prima? Leggi su Movieplayer.it L'adattamento cinematografico di "" è uscito nelle sale 25 anni fa ed è diventato un film di culto ormai, ma ha subito diversi cambi di registi e attoridi arrivare al cinema.chesquarciasse gli schermi nel 2000, il film ha vissuto un iter produttivo degno di un thriller paranoico, tra diversi cambi di registi, licenziamenti, grandi ritorni e attori annunciati che poi sono stati sostituiti. Tra questi cambiamenti, c'è anche il: all'non era stato scritturato ma al suo posto era stato annunciato Leonardo Di Caprio., il delitto perfetto diTratto dall'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis - che nel 1990 fu addirittura rifiutato dal suo primo editore - il progetto ha attraversato un vero e proprio labirinto creativo.

