Bergamonews.it - Alla Social Domus corsi di scacchi aperti a tutti

“Matti per– Allena la mente per allungare la vita”. Patrocinati dall’assessorato a Politichei, Longevità, Salute e Sport del Comune di Bergamo, a maggio e giugno la Sala Bassi della, in piazzetta Marcovigi 2, ospiterà duedi(uno al giovedì pomeriggio e l’altro al venerdì sera), per apprendere regole e nozioni strategiche di base di quello che è considerato lo sport della mente per eccellenza.I, promossi da Societàstica Bergamo, Associazione Disabili Bergamaschi, Cuore Batticuore e Trapassato Futuro, fanno seguito a quelli che lo scorso anno furono ospitati in quattro Centri per Tutte le Età cittadini, con oltre 50 iscritti.“La filosofiabase dei, che nel 2024 ottennero un ottimo riscontro in termini di partecipazione, è sempre la stessa: sonoe adatti a persone di tutte le età, condizioni fisiche e di salute – ha commentato l’assessora Marcella Messina, che già aveva patrocinato l’analoga iniziativa dello scorso anno -.