Al via i lavori per il dissalatore di Porto Empedocle Schifani Operativo entro estate

Sono iniziati i lavori per l'installazione dei due dissalatori mobili a Gela e Porto Empedocle e, a breve, partiranno anche a Trapani. Un passo fondamentale per nuove azioni contro la crisi idrica in Sicilia. Grazie a uno stanziamento di 90 milioni di euro a valere sul Fsc e altri 10 milioni di.

