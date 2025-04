Ahsoka Stagione 2 Quanti episodi ci aspettano nella nuova avventura di Rosario Dawson

Leggi su Mistermovie.it

Amici di Mister Movie, preparate i popcorn! Le galassie lontane, lontane stanno per tornare a brillare sui nostri schermi con la secondadi. E finalmente abbiamo una conferma succosa direttamente da Dave Filoni, il capo creativo di Lucasfilm! Siete pronti a scoprireci terranno incollati allo schermo?2: Scopri il numero ESATTO diconfermato da Dave Filoni (e perché dovresti essere entusiasta!)Durante la Star Wars Celebration 2025 a Tokyo, il mitico Dave Filoni ha sganciato la bomba: la secondadiavrà lo stesso numero didella prima! Quindi, preparatevi per ben 8di pura adrenalina, intrighi Jedi e combattimenti epici. Filoni ha anche accennato a come le sceneggiature si evolvano in modo dinamico grazie alla collaborazione sul set, ma ha rassicurato tutti: le riprese inizieranno a breve, e ha già ultimato gli script, salvo modifiche dell'ultimo minuto.