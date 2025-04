Addio Conte e scippo al Milan ma che intreccio con la Juventus CM IT

intreccio con la Juventus se l'allenatore del Napoli dovesse cambiare piani, con il Milan che rischia la beffaSiamo giunti ormai verso la fine di questa estenuante stagione calcistica, con Napoli assoluto protagonista. Ma in un certo senso anche la Juventus lo è stata, con l'esonero inaspettato di Thiago Motta.Il futuro di Conte intrecciato con il destino della panchina della Juventus e del Milan (LaPresse) Calciomercato.itIl tecnico italo-brasiliano ha lasciato a Tudor il compito di guidare la Juve verso la Champions League, fallendo miseramente l'obiettivo primario: creare un gruppo con basi solide per il futuro. E vincere, in un luogo dove è l'unica cosa che conta. Ebbene, la formazione bianconera si è presto sfaldata, venendo eliminata nel giro di pochi giorni sia dalla Coppa Italia che dalla Champions.

