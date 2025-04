Dayitalianews.com - Addio a Nikola Pokrivac: l’ex calciatore croato muore in un tragico incidente stradale

Un grave lutto colpisce il calcio, ex centrocampista della nazionale croata, è tragicamente scomparso all’età di 39 anni a causa di unautomobilistico, come confermato dalla Federazione calcistica croata (HNS).L’avvenuto a KarlovacL’si è verificato venerdì sera nella città di Karlovac, secondo quanto riferito dall’HNS., che aveva chiuso la carriera professionistica nel 2015 a causa di una grave malattia, continuava a giocare a livello amatoriale per una squadra di categoria inferiore.Le dinamiche dello schiantoSecondo quanto riportato dai media locali,si trovava in auto con tre compagni di squadra, reduci da un allenamento. Tutti e tre sono rimasti gravemente feriti. Nell’, che ha coinvolto più veicoli, ha perso la vita anche un’altra persona.