A che ora inizia la Veglia pasquale 2025: l'orario della Messa del Sabato Santo

A che oraladel, 19 aprileA che orala? Il rito che ci apre al misteroPasqua si svolge alla Basilica di San Pietro, a partire dalle ore 19.30. Papa Francesco non dovrebbe esserci perché è ancora convalescente. A celebrare è il cardinal Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Lanella notte santa di Pasqua ha come scopo quello di celebrare la Resurrezione di Gesù e si svolge, 19 aprile. Intesa come “la madre di tutte le veglie”, come la definisce Sant’Agostino, poiché con essa si attende la Resurrezione di Gesù, principio e fine di ogni cosa, è anche la celebrazione più lunga di tutto l’anno, oltre che una delle più belle e sentite dai fedeli. Tra i momenti più significativi, la benedizione del fuoco (Cristo luce del mondo), le diverse letture dell’Antico Testamento, le litanie dei Santi, la benedizione dell’acqua e il rinnovamento delle promesse battesimali, sacramento con il quale siamo diventati membra viveChiesa, sposa di Cristo.