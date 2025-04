Gravidanzaonline.it - Un papà scrive al fratello 10 anni dopo la sua morte raccontandogli la sua vita con i figli

Leggi su Gravidanzaonline.it

Diecila perdita di suoRaegan, undi nome Eric (non si conosce il cognome), conosciuto sui social come @kiddsdad ha trovato un modo per tenere viva la sua memoria, non solo per se stesso, ma anche per la nuova generazione.In un toccante messaggio inserito in un video di compleanno (che ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni), si rivolge aldicendo:“L’ultima volta che ci siamo sentiti, avevo appena iniziato a frequentare qualcuno, ma per fortuna pocoho incontrato la donna dei miei sogni e ho avuto due.” Laè andata avanti. Eric si è laureato, si è trasferito, ha preso la patente per la moto, e guida ancora la moto di Raegan. Ogni traguardo della suaporta con sé la silenziosa presenza del.Ora che è padre di due, dimostra che il lutto non si mette in pausa con la genitorialità; al contrario, ne diventa una parte integrante.