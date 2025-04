Ho una stenosi uretrale può essere un ostacolo per la gravidanza

Gentile dottore, ho una stenosi uretrale che spesso mi provoca cistite. Sono stata operata ma senza alcun miglioramento. Chiedo se questo problema possa essere d'ostacolo per una eventuale gravidanza. Ho letto che durante la gravidanza è molto frequente l'insorgenza di infezioni e problemi di svuotamento vescicale. Cosa mi consiglia? Un ginecologo mi ha sconsigliato gravidanza. Un urologo prima mi ha dato un parere positivo, ma poi è rimasto vago. Sono molto preoccupata perché non so cosa fare. Grazie mille.

