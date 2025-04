Guirassy il grande rimpianto del Milan

Guirassy, vero bomber da Champions League, ma un vero rimpianto per i rossoneri.Serhou Yadaly Guirassy si è confermato uno dei centravanti più forti del momento. L’attaccante del Borussia Dortmund ha messo a segno una tripletta contro il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di Champions League. Il risultato finale è stato 3-1 per i tedeschi, ma non è bastato per passare il turno, tuttavia la prestazione del guineano ha lasciato il segno. Il suo messaggio al calcio europeo è chiaro: tra i migliori numeri 9 c’è anche lui.Al Signal Iduna Park è stato protagonista assoluto. Guirassy ha segnato tre gol ai catalani di Flick, salendo così a quota 13 reti nella competizione. Nessuno ha fatto meglio, ha superato anche Raphinha nella classifica marcatori di questa Champions. Questo record lo consacra come il calciatore africano con più gol in una singola edizione del torneo. Dailymilan.it - Guirassy, il grande rimpianto del Milan Leggi su Dailymilan.it , vero bomber da Champions League, ma un veroper i rossoneri.Serhou Yadalysi è confermato uno dei centravanti più forti del momento. L’attaccante del Borussia Dortmund ha messo a segno una tripletta contro il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di Champions League. Il risultato finale è stato 3-1 per i tedeschi, ma non è bastato per passare il turno, tuttavia la prestazione del guineano ha lasciato il segno. Il suo messaggio al calcio europeo è chiaro: tra i migliori numeri 9 c’è anche lui.Al Signal Iduna Park è stato protagonista assoluto.ha segnato tre gol ai catalani di Flick, salendo così a quota 13 reti nella competizione. Nessuno ha fatto meglio, ha superato anche Raphinha nella classifica marcatori di questa Champions. Questo record lo consacra come il calciatore africano con più gol in una singola edizione del torneo.

Altre testate riportano aggiornamenti: Andrea Conti appende gli scarpini al chiodo: le sue parole; Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa, ed è un rimpianto gigantesco per i tifosi rossoneri; La settima arte uccisa dalla televisione?; Guirassy, il grande rimpianto del Milan; Guirassy il grande rimpianto del Milan.

Calciomercato Milan, beffa Guirassy! Spunta l'aneddoto... - Calciomercato Milan, spunta il clamoroso rimpianto Guirassy per i tifosi rossoneri: tra gennaio e giugno 2024 è stato vicinissimo Come riportato da calciomercato.com, nel calciomercato Milan della sco ... (milannews24.com)

Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa, ed è un rimpianto gigantesco per i tifosi rossoneri - Poteva essere del Milan per meno di 20 milioni: ora domina in Europa. Il giocatore è sempre più un rimpianto per i tifosi rossoneri. In Casa Milan si registrano grandi manovre in ottica futura. I rumo ... (msn.com)

Milan, rimpianto da 18 milioni: oggi il bomber ne vale 70 - Da obiettivo di mercato del Milan a goleador di un'altra squadra europea: i tifosi rossoneri rimpiangono la decisione presa dal club. (milanlive.it)