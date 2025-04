Dailymilan.it - Andrea Conti appende gli scarpini al chiodo: le sue parole

ha deciso: è addio al calcio. Ecco le sue, nel momento più difficile nella vita di ogni atleta, ex terzino del Milan e della Nazionale, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato in un’intervista a gazzetta.it. Dopo anni difficili segnati danui problemi fisici e infortuni, il difensore ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore. “Sono esausto, sono anni che combatto con problemi fisici, infortuni e delusioni”, ha spiegato con sincerità.era svincolato da oltre un anno e, negli ultimi tre, era riuscito a scendere in campo solo in nove occasioni.“Bisogna essere consapevoli della propria situazione, io non ce la faccio più e questa sarà la mia decisione definitiva”, ha aggiunto, lasciando intendere che si tratta di una scelta ormai maturata.