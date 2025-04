Gravidanzaonline.it - “La vera sfida è accettare la perdita di equilibrio” le parole di Alessandra Amoroso incinta

Dopo la notizia della gravidanza, annunciata via social,, ospite della puntata de Le Iene di martedì 15 aprile, ha parlato dell’esperienza che sta vivendo con la maternità, affrontando anche temi delicati come quello delle paure e delle ansie.“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope, mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante – ha detto la cantante salentina – La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente e forse laquestadi, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e quelle brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me.