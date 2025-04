Gravidanzaonline.it - Cecilia Zagarrigo è di nuovo mamma. “Il mio cuore rinato una seconda volta”

Altro fiocco rosa per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, diventataper ladi Matilde, nata lo scorso 15 aprile. Ad annunciare il lieto evento proprio la neo, con un dolce post pubblicato su Instagram. "15/4/25 ore 10.03. Il miouna– scrive– Benvenuta al mondo piccola Matilde., papà e Mia ti amano alla follia".L'influencer e il compagno, Moreno Casamassima, sono già genitori di Mia, arrivata nel 2022; nella sua esperienza televisiva la partecipazione al dating show di Canale 5, dove scese una primaper l'ex tronista Luca Onestini e poi unaper Carlo Pietropoli, che la scelse.