Zola: "Conte sta compiendo un capolavoro. McTominay è completo e decisivo"

: “staun”">NAPOLI – Gianfranco, ex fuoriclasse del Napoli e del Chelsea, ha analizzato la volata scudetto tra Napoli e Inter in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, firmata da Vincenzo D’Angelo. L’ex “Magic Box”, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha elogiato il lavoro di Antonioe il rendimento di Scott, considerato un elemento chiave nello scacchiere tattico azzurro.“L’Inter ha una rosa straordinaria, una panchina che in molte squadre costituirebbe l’undici titolare. Masta realizzando un. Il Napoli è lì, a tre punti, e ha ancora tutte le carte in regola per sognare.”Secondo, la differenza la farà la gestione degli impegni, soprattutto per una squadra come l’Inter che è attesa da sfide decisive in Champions League, in campionato e in Coppa Italia.