Serieanews.com - Zero minuti in campionato ma la Juve monetizza: almeno 40 milioni

Leggi su Serieanews.com

Prestiti, riscatti e stipendi alleggeriti: il piano dellantus per incassare altri 40prima del mercato estivoinma la40(AnsaFoto) – serieanews.comNon serve sempre un colpo di teatro per cambiare il copione. A volte basta una buona gestione dei dettagli, di quelle cose che non fanno rumore ma pesano sul finale quanto un rigore segnato al novantesimo. E lantus, in questa fase di transizione tra ambizioni ritrovate e bilanci da sistemare, sembra averlo capito bene.Da quando Igor Tudor si è seduto in panchina, l’aria è cambiata. Più corsa, più tensione, più concretezza. Ma anche una certezza chiara: per rilanciare davvero il progetto, serviranno idee e denaro. E quest’ultimo, com’è noto, non cresce sugli alberi. Oppure sì, se si guarda agli esuberi come a piccoli alberelli carichi di frutti da cogliere.