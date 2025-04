Young Platform crypto e non solo pronti il conto di pagamento e la carta di debito con cashback fino al 36

Liberoquotidiano.it - Young Platform, crypto e non solo: pronti il conto di pagamento e la carta di debito con cashback fino al 3,6%

Una piattaforma finanziaria completa, senza barriere tra il mondoe la finanza tradizionale, in un ecosistema sicuro e accessibile per i risparmiatori:annuncia, con la campagna “The Box”, le innovazioni volte a definire un nuovo paradigma finanziario, tra blockchain e strumenti di investimento consolidati: undiin valuta “fiat”, unadiconal 3,6%, Futures per operare con il margin trading, servizi per acquistare azioni, Etf, commodity e funzionalità DeFi come il Lend & Borrow per ottenere o offrire liquidità.Fondata nel 2018 con la missione di democratizzare l'accesso al mercato delle criptovalute,è oggi la scaleup leader in Italia per ventaglio di serviziofferti e dimensioni della community, con 2,5 milioni di iscritti.