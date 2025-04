WWE Ethan Page sotto attacco Ricky Saints promette di restare Campione a Stand amp Deliver

Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page sotto attacco, Ricky Saints promette di restare Campione a Stand & Deliver

difenderà l’NXT North American Championship contro. La Superstar “All Ego” ha conquistato un’opportunità per il titolo nell’edizione del 15 aprile di NXT, sconfiggendo Wes Lee, Eddy Thorpe e Lexis King in un four-way match.In un’esclusiva digitale di NXT, aè stato chiesto del suo prossimo incontro con. Pur riconoscendo la lunga storia tra i due,ha voluto chiarire chenon dovrà maivalutarlo: “Sembra che tu ti sia dimenticato, da quando sei qui, che non sono un uomo da prendere alla leggera. Anzi, sono esattamente quello che dico di essere.”Secondoè qualcuno che “non raggiunge mai la sufficienza in ogni aspetto della sua vita“, aggiungendo che questa mediocrità rappresenta “la storia di All Ego“.