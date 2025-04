WWE A Stand amp Deliver si decide il futuro dei titoli di coppia femminili con un Fatal 4 Way Match

Zonawrestling.net - WWE: A Stand & Deliver si decide il futuro dei titoli di coppia femminili con un Fatal 4-Way Match

L’episodio del 15 aprile di NXT è stato l’ultimo prima di. Tuttavia, la card del PLE non era ancora completa, e durante la puntata di NXT di questa settimana Ava ha ufficializzato un Triple Threat Tag Teamper, con protagoniste Fallon Henley e Jacy Jayne, Lash Legend e Jakara Jackson, e infine Tatum Paxley e Gigi Dolin. Inoltre, ha comunicato a Roxanne Perez che, se fosse riuscita a trovare una partner, ilsi sarebbe trasformato in un4-Way. Thank you, @avawwe! We will have a Triple Threat Tag Teamat #And, with the winners earning a shot at the WWE Women's Tag Team Championship! HOWEVER, if @roxannewwe can find a partner, it will turn into a4-Way! #WWENXT pic.twitter.com/70KREDWbZX— WWE (@WWE) April 16, 2025 Più tardi, Cora Jade è stata vista nell’ufficio di Ava mentre si avvicinava a Roxanne, lasciando intendere che potrebbe essere lei a completare il team.