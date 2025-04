Lapresse.it - Wta Stoccarda 2025, esordio vincente per Jasmine Paolini

conpernel ‘Porsche Tennis Grand Prix’ (Wta 500 – montepremi 925.661 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di, in Germania. La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 del ranking e quinta favorita del seeding, accompagnata a dal nuovo coach Marc Lopez, ha battuto al primo turno per 6-2 6-1, in appena 64 minuti di partita, la tedesca Eva Lys, n.68 WTA, nonostante qualche piccola pausa di concentrazione.“Mi sento bene, mi piace giocare qui a. Il primo match sulla terra può essere difficile ma sono soddisfatta”, ha commentato a caldodopo il secondo successo su Lys. “Mi dispiace per lei perché è simpatica, è una brava ragazza ma io ho dovuto fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile. E sono felice di aver sentito che qualcuno tra il pubblico tifava anche per me”, ha aggiunto con la sua risata coinvolgente.