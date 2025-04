Tvzap.it - “Whitney Houston – La voce diventata leggenda”: stasera su Rai 1 il film che riaccende i riflettori sulla sua tragica morte

Leggi su Tvzap.it

News tv. Questa sera su Rai 1 subito dopo “Affari tuoi” andrà in onda “– Una” (: I Wanna Dance with Somebody). Ildel 2022, diretto da Kasi Lemmons, da una sceneggiatura di Anthony McCarten, è basatovita e la carriera dell’icona pop e attrice americana, che si è spenta improvvisamente l’11 febbraio del 2012. L’attesissima pellicola vede protagonista Naomi Ackie nei panni dellacon Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters in ruoli secondari. ( dopo le foto) Leggi anche: “La volta buona”, il triste annuncio di Caterina Balivo in diretta: “Morto troppo presto”Leggi anche: Caterina Balivo sostituita dalla famosa collega: la clamorosa indiscrezione“– La”:su Rai 1 ilchesuaIl biopic ufficiale suè stato annunciato all’inizio del 2020.