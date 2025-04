Quifinanza.it - Voto fuorisede, come fare domanda per il Referendum dell’8-9 giugno

L’8 e il 9si terranno cinquee, in via sperimentale, anche gli studenti fuori sede potranno votare nel comune in cui si trovano temporaneamente. La possibilità, già concessa in occasione delle elezioni europee del 2024, è stata confermata dal decreto-legge n. 27 del 2025, in vigore da marzo. Ma attenzione, per usufruirne è necessario presentareentro il 4 maggio.Oltre agli studenti, potranno votare fuori sede anche i cittadini che si trovano lontano dal proprio comune di residenza per motivi di lavoro o di salute per un periodo di almeno tre mesi.Quali documenti presentarePer votare nel comune di domicilio temporaneo, gli elettori fuori sede devono presentare una richiesta al comune in cui si trovano per motivi di studio, lavoro o salute. Lava compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dell’Interno e deve essere accompagnata da:una copia di un documento di riconoscimento valido;una copia della tessera elettorale;un documento che attesti la condizione di fuori sede.