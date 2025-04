Ildifforme.it - Von der Leyen alla ricerca di un’Europa indipendente: “Allargheremo i mercati, anche con la Cina”

Leggi su Ildifforme.it

Un piano in quattro punti per rendere l'Ue pronta ad aprire i propriverso nuove realtà e per interrompere le dipendenze da Paesi che potrebbero presto allontanarsi dagli accordi del passato. La presidente della Commissione Ue è al lavoro per mantenere stabili i rapporti con gli Usa e al contempo tutelare i prodotti europei dal pericolo dei daziL'articolo Von derdi: “rgheremo icon la” proviene da Il Difforme.