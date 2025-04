Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Massi porta la Sambenedettese in Serie C: un sogno che diventa realtà

SAN BENEDETTOè verace. Senza filtri il suo modo di esprimersi, forte l’accento che non sente il dovere di smorzare. E da domenica, da Teramo, anche il suoè verace (nel senso di vero, reale). La Samb diè inC, dopo appena due anni di gestione. Siccome dice che "è qua per restare", è giusto chiedergli fino a quando, e dove vuole andare., come è il risveglio da profeta in patria? "Dolce. Da domenica sera vivo sensazioni indescrivibili. Mia moglie mi ha ricordato quando nel 2016 eravamo spettatori della festa promozione. Con i miei figli avevamo appeso palloncini rossoblù sul balcone di casa e ci godevamo lo spettacolo. Sono passato velocemente dal balcone al palco e stavolta San Benedetto sfilava per la promozione della Samb di. È unche si avvera".