Lanazione.it - Violenza alla stazione e botte al vigile: arrestato e scarcerato

Arezzo, 16 Aprile 2025 –il giorno dopo. Altro che il rimpatrio immediato e le punizioni esemplari richieste dal sindaco Alessandro Ghinelli e dsua vice Lucia Tanti. Lunedì aveva aggredito gli agenti della polizia municipale che gli avevano chiesto le generalità: era finito in manette ma ora è di nuovo a piede libero. Lui è un 44enne egiziano, senza permesso di soggiorno, che si era accampato, ormai da tempo,ferroviaria di Arezzo.Gli agenti della municipale stavano svolgendo la loro attività di routine, da sempre una delle zone sensibili della città con episodi di degrado, inciviltà eche non si contano più ormai. Stavolta i vigili erano andati a controllare un cittadino straniero che più volte era stato segnalato per l’uso improprio - a usare un eufemismo - della velo, un plesso accantodei treni.