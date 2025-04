Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico rallentato per traffico intenso in strada sul tratto Urbano dellaTeramo a partire dal raccordo stessa situazione sulla via Flaminia sulla via Salaria concludi a partire dall' aeroporto dell'Urbe andiamo sul Raccordo Anulare cosa attratti per traffico tra nome è l'uscita con laTeramo è più avanti si sta in coda altezza galleria Appia in esterna lunghi incolonnamenti tra Aurelio lo svincolo con laFiumicino sempre incolonnamenti sullaFiumicino con coda a partire dallo svincolo Magliana verso il centro per il trasporto su Ferro aggiornamento sullaPisa circone ancora sospesa tra Ladispoli e Santa Severa in direzione di Pisa mentre è ripristinata la trattaViterbo Pisa bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento dellahttps://storage.