Chietitoday.it - Venerdì Santo a Chieti: navette gratuite per la processione del 18 aprile

Leggi su Chietitoday.it

In occasione della tradizionaledel, in programma ail prossimo 18, il servizio urbano La Panoramica ha predisposto un piano straordinario per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza dei cittadini. Dalle 16.45 alle 22.00 saranno chiuse al traffico.