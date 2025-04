Lapresse.it - Usa, sparatoria in un liceo a Dallas: feriti quattro studenti

Leggi su Lapresse.it

Unaè scoppiata alla Wilmer Hutchins High School, undi, in Texas.sono rimasti. Dopo l’intervento della polizia, la scuola è stata messa in sicurezza. Le autorità hanno dichiarato di aver identificato un sospetto ma non di aver effettuato alcun arresto.Le riprese aeree della Wilmer Hutchins High School hanno mostrato diverse auto della polizia presenti nel complesso. Il campus, situato nella zona sud di, conta circa 1.000