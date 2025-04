Iodonna.it - Una nuova battaglia a colpi di stile si sta combattendo su TikTok

Leggi su Iodonna.it

Una rivoluzione silenziosa e virale sta scuotendo. Migliaia di utenti stanno condividendo video che mettono in discussione il valore reale dei beni di lusso. Le clip mostrano borse, scarpe, cosmetici e capi d’abbigliamento visivamente identici a quelli dei marchi di fascia alta, ma venduti direttamente da fornitori cinesi a una frazione del prezzo.La novità? Non c’è alcun logo. «Più del 90% del prezzo è per il logo – spiega un fornitore in un video diventato virale – ma se non ti interessa il logo e vuoi la stessa qualità, lo stesso materiale, puoi semplicemente comprarlo da noi». Una borsa simile a una Birkin, per esempio, è proposta a 1.400 dollari, contro i 34.000 del modello originale. E il trend sembra riscuotere sempre più consensi, specie tra i consumatori americani. Birkin Bag Hermès, i modelli delle star guarda le foto La Cina sfida i dazi USA con il lusso delle BirkinQuesto fenomeno non è casuale: si inserisce in un più ampio contesto geopolitico.