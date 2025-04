Ilrestodelcarlino.it - Un video racconta gli attimi felici di Alessandro Coatti, il biologo ucciso in Colombia

Ravenna, 16 aprile 2025 - Solare e sorridente in compagnia dei suoi amici del gruppo di ballono di cui faceva parte: appare così, ile fatto a pezzi a Santa Marta, in unricordo pubblicato sula pagina Facebook "Caporales Centralistas San Miguel". Un susseguirsi di immagini dove il 38enne ride e scherza con gli amici:e spensierati. Immagini emozionanti che scorrono una dietro l'altra per oltre tre minuti: foto che si alternato a brevicheno di un ragazzo felice.Il messaggio del gruppo di ballo"Grazie di tutto caro", inizia così il messaggio che accompagna il post. "Questo- prosegue - lo abbiamo fatto pensando a te e alla tua famiglia, perché insieme a noi sei stato immensamente felice, siamo sicuri che sei insieme a Dio e alla mamma Virgencita Del Socavon London sei il nostro nuovo Angelo insieme a Jaimito, rombo il cielo con il nostro Caporale.