Ucraina Kallas La Russia non vuole la pace

Leggi su Ildenaro.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lanon è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Lo afferma Kaja, Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, in un’intervista al quotidiano La Repubblica dopo gli attacchi che le ha rivolto il Cremlino.Nella guerra in“c’è un aggressore e una vittima. Laha attaccato palesemente un altro Paese, la sua integrità territoriale, la sua sovranità – spiega-. Lasta uccidendo civili sul territorio dell’. L’non ha fatto nulla per provocare questa guerra. Dobbiamo essere molto chiari. E’ molto raro nel mondo che i conflitti siano così bianco o nero. Ecco, la guerra inè bianco o nero. C’è un aggressore e una vittima”.“Ci vogliono due persone per volere la