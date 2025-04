Lanazione.it - Tutto ciò che accade in città con la nuova app 'Città della Spezia'

La, 16 aprile 2025 – Presentata questa mattina l’applicazione ufficiale '', alla presenza del sindacoPierluigi Peracchini e Giancarlo Campisi sviluppatore dell’applicazione.Ladunque a portata di smartphone, di uso comune da tutti, nel quale sarà possibile scaricare gratuitamente l’app '', progettata per offrire a cittadini e turisti un unico accesso, semplice e immediato, a informazioni, servizi e iniziative locali. Un’interfaccia intuitiva dove nella homepage sono presenti 4 pulsanti che consentiranno in particolar modo ai turisti di potersi orientare e avere un quadro complessivo di quello che lapuò offrire day by day in termini di intrattenimento, cultura, itinerari, luoghi di interesse e molto altro avendo così a disposizioni tutte le informazioni per programmare, anche in anticipo, un soggiorno nella nostra