Ilrestodelcarlino.it - Turrita d’argento a De Nigris: "La dedichiamo al nostro Luca che vive in chi si sveglia dal coma"

"Oggi lo sguardo diriin quello di tutte le persone che si rino dal". Con queste parole Fulvio Dee Maria Vaccari hanno accolto la, conferita loro dal sindaco Matteo Lepore nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio. Hanno affrontato il dolore della perdita di un figlio, ma l’hanno saputo trasformare in una speranza per gli altri, una possibilità di guardare avanti, racchiusa nella Casa dei RisvegliDe. Inaugurata il 7 ottobre 2004 nell’area dell’ospedale Bellaria, è oggi un’eccellenza a livello nazionale ed europeo, che in questi vent’anni ha ospitato quasi 600 pazienti, con una percentuale dell’80% dei pazienti che si ri. È il simbolo dell’integrazione tra competenze medico-riabilitative e progetti professionali extra-sanitari, un modello portato avanti dal dottor Roberto Piperno e dai professionisti dell’Ausl, con il supporto dell’associazione Gli amici di